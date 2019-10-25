Gündem Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı
AYDİN

Pratisyen hekim uyuşturucu madde ile yakalandı

Aydın’da bir süredir polisin takibinde olan bir kadın hekim polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde hazırlanmasında kullanılan hassas terazi ile yakalandı. Kadın hekim polis tarafından gözaltına alınırken, çalıştığı Nazilli Devlet Hastanesi başhekimliği tarafından da pratisyen doktor Elif Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Nazilli Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen doktor Elif Ç.
Nazilli Devlet Hastanesi'nde çalışan pratisyen doktor Elif Ç.

Yaklaşık 3 yıldır Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi’nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev yapan doktor Elif Ç.’nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri kadın doktoru takibe aldı. Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde durduran narkotik ekipleri kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirdi.

  • Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan doktor Elif Ç.’nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

‘Hastanede de soruşturma başlatıldı’

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından olaydan sonra yapılan açıklamada “Olayı yakından takip ediyoruz. Adli sürecin işleyişini takip etmekteyiz. Kurumumuz tarafından idari soruşturma başlatıldı. Adli sürecin durumuna göre İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli adımları atacaktır. Hastanemiz ve sağlık camiamız için üzüntü verici bir durum” denildi.

Bir teröristlegörüşmesi kabul edilemez

Bir teröristle
görüşmesi kabul edilemez

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bakü'de açıklamalarda bulundu.
Bakandan ABDye net mesaj

Bakan'dan ABD'ye net mesaj

"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli."
Erdoğandansuç duyurusu

Erdoğan'dan
suç duyurusu

​Le Point dergisindeki skandal kapak için suç duyurusu yapıldı.
Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

​BDDK'dan kart ile altın alımları için yeni karar.
Ev alacakların dikkatine

Ev alacakların dikkatine

​Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı.
PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

'İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i HDP sayesinde aldıklarını unuttular'.
TVNET Tel Abyad'da

TVNET Tel Abyad'da

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor.
Terörist elebaşına mavi tık

Terörist elebaşına mavi tık

​Türk hesaplarını sansürleyen Twitter terörist hesabını onayladı.
Boydak Holding'in<br> ismi değiştirildi

Boydak Holding'in
ismi değiştirildi

​FETÖ'den TMSF'ye geçen şirkette yeni dönem.
İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

"Kemerburgaz 2012'de açıldı, imar iddiası yalan."

FETÖ'cüleri<br>TSK'ya sızdıranlara operasyon

FETÖ'cüleri
TSK'ya sızdıranlara operasyon

​Biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı.
Kriz karşısında çaresiz

Kriz karşısında çaresiz

​Osmanlı'ya skandal sözler söyleyen Avn, halkının karşısına çıkamadı.
Paşabahçe satışta

Paşabahçe satışta

Savaş gemisi olacaktı vapur yapıldı şimdi satılıyor.
5 ilde<br>tarihi rekor

5 ilde
tarihi rekor

​Satış 45 bine yaklaşacak, gelir 35 milyarı aşacak.
İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

İstanbul'un 176 günlük suyu kaldı

​Uzmanlardan İstanbul için korkutan tasarruf uyarısı.
Antrenör rezaleti!

Antrenör rezaleti!

Soyunma odasında genç futbolcuları dövdü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.