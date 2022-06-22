Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinin ardından, ilişkileri tamamen normalleştirmeyi amaçlayan bir ziyaret kapsamında bugün Türkiye’ye gelecek.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta kendisi ve Riyad'ın fiili lideri Prens Muhammed'in Ankara'daki görüşmelerde ilişkileri "daha yüksek bir seviyeye" taşıyabileceklerini açıkladı.

EKONOMİ Prens Selman Türkiye'ye geliyor: Farklı sektörlerde iş birlikleri de konuşulacak

ENERJİ, EKONOMİ VE GÜVENLİK ANLAŞMALARI İMZALANACAK

Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Bununla birlikte, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Prens Muhammed'in Ankara ziyareti sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalanacak. Ayrıca, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için yapılan bir plan da ele alınacak.

REKLAM

Öte yandan, Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.