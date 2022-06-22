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ANKARA

Prens Selman Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman'ı Beştepe'de kabul edecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında birçok ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

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Prens Selman Türkiyeye geliyor
Prens Selman- Erdoğan

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinin ardından, ilişkileri tamamen normalleştirmeyi amaçlayan bir ziyaret kapsamında bugün Türkiye’ye gelecek.

Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta kendisi ve Riyad'ın fiili lideri Prens Muhammed'in Ankara'daki görüşmelerde ilişkileri "daha yüksek bir seviyeye" taşıyabileceklerini açıkladı.

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Görüşmede, ikili ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında bir ticari anlaşmanın da imzalanması bekleniyor.

Bununla birlikte, Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Prens Muhammed'in Ankara ziyareti sırasında enerji, ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalanacak. Ayrıca, Suudi fonlarının Türkiye'deki sermaye piyasalarına girmesi için yapılan bir plan da ele alınacak.

Öte yandan, Selman Türkiye ziyareti öncesi Mısır ve Ürdün'e gitti. Veliaht Prens iki ülkenin liderleriyle görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden da gelecek ay Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak.

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