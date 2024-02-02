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Prof. Çetin Arslan HSK üyesi oldu

Prof. Dr. Çetin Arslan yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK üyesi olarak seçildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 2/02/2024 Friday
Güncelleme: 02:41 - 2/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Prof. Dr. Çetin Arslan.
Prof. Dr. Çetin Arslan.

TBMM Genel Kurulu’nda, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için seçim yapıldı. Prof. Dr. Çetin Arslan yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri kontenjanından HSK üyesi olarak seçildi. Seçimin birinci tur oylamasında Arslan 342, Prof. Dr. Bayram Keskin 22, Prof. Dr. Ender Ethem Atay üç oy aldı, iki oy ise geçersiz sayıldı. Birinci turda 400 oya, ikinci turda da 360 oya ulaşılamaması sebebiyle, en fazla oy alan iki aday arasında yapılan kura çekiminde Arslan HSK üyesi olarak seçildi.



#Atama
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#Çetin Arslan
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