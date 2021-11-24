Provokatörler yine sahnede: Şimdi de doları bahane ederek halkı sokağa davet ettiler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) başta olmak üzere muhalif kesimden bazı kişi ve kurumlar, dolar kurundaki artışı bahane ederek halkı sokağa çağırdı.
Sosyal medya üzerinden açılan '#sokağa' etiketi üzerinden yapılan çağrıya Ankara, İstanbul ve İzmir'den çeşitli gruplar yanıt verdi.
PROVOKASYONA ALET OLDULAR
Durumu fırsat bilerek provokasyona alet olan kişiler, iktidarı suçlayarak 'erken seçim' sloganları attı.
- Bazı şahıslar da tıpkı Gezi Parkı provokasyonundaki gibi ellerindeki tencere ve tavalarla evlerinin balkonundan eylemlere destek verdi.
İZİNSİZ GÖSTERİLERE POLİS MÜDAHALESİ
İzinsiz gösteri düzenleyen protestoculara polis ekipleri müdahale etti.