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Putin Paşinyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Taraflar, Karabağ'la ilgili son gelişmeleri ele aldı. Vladimir Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle varılan, çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. ” denildi.

15:07 . 21/09/2023 Perşembe
DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.


Kremlin’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Taraflar, Karabağ'la ilgili son gelişmeleri ele aldılar. Vladimir Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle varılan, çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşmelere Rus barış gücü birliğinin liderleri aracılık edecek. Zorlu koşullara rağmen barış gücü askerleri hedeflerini kararlılıkla yerine getirmekte, sivillere ve mültecilere genel yardım sağlamaktadır. Liderler, durumun gerginliğin azalması ve istikrara kavuşması yönündeki umutlarını dile getirdiler” denildi.



#Rusya
#ermanistan
#Vladimir Putin
#Nikol Paşinyan
#görüşme
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