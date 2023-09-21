Putin Paşinyan ile telefonda görüştü

"Taraflar, Karabağ'la ilgili son gelişmeleri ele aldılar. Vladimir Putin, çatışmanın en ciddi aşamasının aşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rus barış gücü askerlerinin desteğiyle varılan, çatışmaların tamamen durdurulmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Görüşmelere Rus barış gücü birliğinin liderleri aracılık edecek. Zorlu koşullara rağmen barış gücü askerleri hedeflerini kararlılıkla yerine getirmekte, sivillere ve mültecilere genel yardım sağlamaktadır. Liderler, durumun gerginliğin azalması ve istikrara kavuşması yönündeki umutlarını dile getirdiler” denildi.