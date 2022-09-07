Putin: Türkiye arabulucu olmasaydı tahıl ihtiyacı olanlara ulaşmayacaktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi.

Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti” dedi.

OYNAT 01:47 Putin: Avrupalı devletler Türkiye'ye minnettar olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider ortak açıklama yaptı. Türk Akımı sayesinde Rus doğal gazının Avrupa'ya sorunsuz bir şekilde sevk edildiğini belirten Putin, 'Avrupalı tüketiciler Rus gazını alabildikleri için Türkiye'ye minnettar olmalı' dedi. Ayrıca tahıl koridorunun kurulmasındaki girişimleri nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Vladimir Putin, 'Tüm bunlar sizin kişisel çabanız sayesinde mümkün olabildi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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“AVRUPA, ABD’NİN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR”

Putin, Avrupa’nın sahip olduğu değerleri ABD’nin ‘diktatörlüğünü’ korumak için feda ettiğini belirterek, “Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli ‘kurallara’ göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 15 Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" belgesi kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine gece saatlerinde ulaşarak demirledi. Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından Razoni'de denetim icra edilecek. Denetleme neticesine göre geminin yoluna devam etmesi bekleniyor. \"Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi\" kapsamında Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'den sonra diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Razoni gemisinde denetimin saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.<br><br>Açıklamada, \"Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden ve dün akşam İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşarak demirleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim faaliyeti saat 10.00’dan itibaren gerçekleştirilecek\" denildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından beklenen denetim heyeti gemiye vardı. Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Geminin denetim sonrası Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limana doğru yola çıktı. Dünyanın yakından takip ettiği tahıl gemisi Lübnan'a doğru yola çıktı Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak dün akşam saatlerinde Sarıyer açıklarına demir atan mısır yüklü Razoni isimli gemide bu sabah yapılması beklenen denetim tamamlandı. Gemi incelemelerin ardından Lübnan'a doğru hareket etti. BiP'te paylaş

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“RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR”

“İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı” diyen Putin, “Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de, elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi” ifadelerini kullandı.

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