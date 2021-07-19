Putin ve Aliyev yarın Moskova’da bir araya gelecek Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Rusya’nın başkent Moskova’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme yapacağını belirtildi.

Haber Merkezi 19 Temmuz 2021, 17:24 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2021, 17:36 İHA