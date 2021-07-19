Gündem Putin ve Aliyev yarın Moskovada bir araya gelecek
POLİTİKA

Putin ve Aliyev yarın Moskova’da bir araya gelecek

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Rusya’nın başkent Moskova’da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme yapacağını belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Putin ve Aliyev yarın Moskova’da bir araya gelecek
Putin ve Aliyev


Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında başlayan gerginlikler devam ederken Rusya lideri Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın bir araya geleceği duyuruldu.

  • Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada liderlerin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının yanı sıra Dağlık Karabağ’da ulaşım, ekonomi ve altyapı çalışmalarını ele alacağı aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra 2 ülke arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede değerlendirileceği belirtildi.

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