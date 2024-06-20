Putin ve Kim’den savaşta ittifak sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 yıl sonra gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyareti renkli görüntülere ve önemli bir anlaşmaya sahne oldu. Rusya lideri Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Putin’in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Pyongyang’da bir araya geldiği bildirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre dün gece Pyongyang Uluslararası Havalimanı’nda yapılan resmi törenle Putin’i bizzat karşılayan Kim, geçen yıl Rusya’nın Vostochny Uzay Üssü’nde yaptıkları görüşmeden sonra Putin ile tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Putin ise sıcak karşılama nedeniyle Kim’e teşekkür etti. Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hakkında bilgi veren Putin, “Bugün imzaladığımız anlaşma taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor” dedi. Karşılıklı iş birliğini daha da geliştireceklerini belirten Putin, uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturacak yeni bir temel belge imzalayacaklarını ifade etti. Anlaşma, Rusya’nın Belarus ile imzaladığı ortaklık anlaşması ile büyük ölçüde benzeşiyor.