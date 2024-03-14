Putin'den Batı'ya net mesaj: Nükleer savaşa hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 15-17 Mart’ta yapılacak seçimler öncesinde Rossiya 1 kanalı ve RIA Novosti Haber Ajansı için Dmitriy Kiselev’in sorularını yanıtladı. Söyleşide, Rusya ve ABD'nin aynı seviyede bir nükleer güce sahip olduğunu belirten Putin, buna karşılık Rusya'nın elindeki nükleer silahların çok daha modernize edilmiş olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın geleneksel bir siyaset tarzı olduğunu ve Rusya ile savaşmayacağını belirten Putin, "Onlar tüm nükleer bileşenlerini geliştiriyorlar. Biz de. Ancak bu, bence yarın bu nükleer savaşı başlatmaya hazır oldukları anlamına gelmiyor. Ama istiyorlarsa ne yapalım? Biz hazırız" dedi.

ÜÇLEME VURGUSU

Rusya’ya yönelik bir saldırı durumunda nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını ve Rusya’nın havadan, kara ve denizden nükleer füze fırlatma imkanlarına vurgu yapan "nükleer üçlemenin" diğer ülkelerden daha gelişmiş olduğunu kaydeden Putin, “Askeri ve teknik açıdan elbette hazırız” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA GÜÇLÜYÜZ

Üçüncü yılına giren Ukrayna işgalinde barış müzakerelerini asla reddetmediklerini dile getiren Putin, ancak bu müzakerelerin isteklere değil dünyada gelişen gerçeklere dayalı olması gerektiğinin de altını çizdi. Son dönemde Fransa ve ABD'nin Ukrayna'ya asker göndereceğine ilişkin iddialara da değinen Rus devlet başkanı, bu ülkelerin asker göndermesi halinde sahada durumun değişmeyeceğini yalnızca gerilimin artacağını belİrterek “Rusya'ya karşı kırmızı çizgilerin bulunmadığını söyleyen devletlerin, Rusya'nın bu devletlerle ilgili kırmızı çizgileri olmayacağını anlamaları gerekiyor" uyarısını yaptı.

FİNLANDİYA SINIRINA ASKERİ YIĞINAK

Putin, son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin oluşan yoğun gündemin anlamsız olduğunu vurgulayarak, ülkesinin hiçbir zaman Finlandiya'ya saldırı niyetinin olmadığını aktardı. Rus ordusunun Finlandiya sınırında asker konuşlandırmadığını ancak Helsinki'nin NATO'ya katılımının ardından buraya asker konuşlandırmak zorunda kaldıklarını anlattı. Putin, Finlandiya'nın ekonomik olarak Rusya'ya bağımlı olduğunu ve NATO'ya katılımının kendisine zarar getireceğini kaydetti.

VAMPİR BALOSU BİTTİ

II. Dünya Savaşı sonrası çift kutuplu dünya düzeninin bir kutbunu oluşturan ancak daha sonra gücü gerileyen Rusya'nın Devlet Başkanı Putin, Soğuk Savaş döneminin ardından oluşan Batı hegemonyasını ise Vampir düzeni şeklinde niteleyerek, “Yüzyıllardır karınlarını insan etiyle, ceplerini parayla doldurmaya alışmışlar. Ancak vampir balosunun sona erdiğinin farkına varmaları gerekir” diye konuştu.







