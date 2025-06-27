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Putin'den üçüncü tur müzakere açıklaması: 'İstanbul'da yeni bir görüşmeye hazırız'

Putin'den üçüncü tur müzakere açıklaması: 'İstanbul'da yeni bir görüşmeye hazırız'

17:4627/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yeni tur görüşmelerine hazır olduklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Rusya, İstanbul'da yeni tur Ukrayna görüşmeleri için hazır. Üçüncü tur müzakerelerde memorandumlar tartışılacak" açıklamasını yaptı.


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