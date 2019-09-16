Gündem Putinin gözbebeği ilk kez Türkiyede
ANKARA

Putin'in gözbebeği ilk kez Türkiye'de

Putin'in gözbebeği ilk kez Türkiye'de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-İran-Rusya 3'lü zirvesi kapsamında Esenboğa Havalimanı'na indi. Rus lideri kritik zirve için Çankaya Köşkü'ne götürecek makam aracı Aurus Senat ise dikkatlerden kaçmadı. Putin, Türkiye'nin helikopter satın alması halinde lüks otomobilden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edileceğini söylemişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'ndeki kritik zirveye yerli makam aracıyla gitti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'ndeki kritik zirveye yerli makam aracıyla gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na inen Putin'i yerli makam aracı Aurus Senat Çankaya Köşkü'ne götürdü. Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde dikkatleri çeken araç, Türkiye'de ilk kez görülmüş oldu.

Putin'in gözbebeği ilk kez Türkiye'de

Putin'den Erdoğan'a hediye vaadi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya'dan 8 milyon dolar değerinde helikopter alması halinde lüks otomobil Aurus Senat'ı Erdoğan'a hediye edeceğini söylemişti

Rus lider küresel marka haline getirmek istiyor

Putin'in yerli ve milli makam aracı üretilmesi için verdiği talimat doğrultusunda başlatılan makam aracı proje, Rolls-Royce ve Maybach gibi lüks otomobil markalarına rakip olmaya çalışıyor.

Putin'in gözbebekleri
FOTOĞRAF 6
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Tasarımında Rolls-Royce’dan etkilenildiği açıkça belli olan aracın standart versiyonu 5630 mm uzunluğa ve 3300 mm aks mesafesine sahip. Tamamen lüks odaklı tasarlanan Aurus Senat’ın kabininde deri, ahşap ve metal kısımlar yer alıyor.
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Araç 275 bin dolar.
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Makam aracı projesi Putin’in yerli ve milli makam aracı üretilmesi için verdiği talimat doğrultusunda başlatılmıştı.
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8 milyon değerindeki helikopter Moskova'daki fuarda alıcılarını bekliyor.
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Putin'in gözbebekleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazarlığını yaptığı helikopter 8 milyon değerinde. Putin'in helikopterin satılması halinde hediye olarak verileceğini söylediği limuzin ise Rusya'nın yerli makam aracı Aurus Senata. Putin'in yerli ve milli makam aracı üretilmesi için verdiği talimat doğrultusunda başlatılan makam aracı proje, Rolls-Royce ve Maybach gibi lüks otomobil markalarına rakip olacak.
Putinin gözbebeği Türkiyede

Putin'in gözbebeği Türkiye'de

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