Putin'in gözbebeği ilk kez Türkiye'de

Tasarımında Rolls-Royce’dan etkilenildiği açıkça belli olan aracın standart versiyonu 5630 mm uzunluğa ve 3300 mm aks mesafesine sahip. Tamamen lüks odaklı tasarlanan Aurus Senat’ın kabininde deri, ahşap ve metal kısımlar yer alıyor.

Putin'in gözbebekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyareti esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile pazarlığını yaptığı helikopter 8 milyon değerinde. Putin'in helikopterin satılması halinde hediye olarak verileceğini söylediği limuzin ise Rusya'nın yerli makam aracı Aurus Senata. Putin'in yerli ve milli makam aracı üretilmesi için verdiği talimat doğrultusunda başlatılan makam aracı proje, Rolls-Royce ve Maybach gibi lüks otomobil markalarına rakip olacak.