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Putin'in kritik Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi ziyaret tarihi belli oldu. Putin'in, 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği açıklandı. Bu ziyaret kapsamında, iki liderin bölgesel ve uluslararası konularda önemli meseleleri ele alması ve ilişkileri güçlendirmesi bekleniyor.

10:03 - 1/02/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine dair beklentiler artıyor.


Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un paylaştığı bilgilere göre, Putin'in ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna meselesinin ele alınması öne çıkacak.



12 Şubat'ta gelmesi bekleniyor


Rus medyasının aktardığına göre, Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtiliyor.


Aynı dönemde Erdoğan'ın da 14 Şubat'ta Mısır'a gitmesi planlanıyor. Putin'in Türkiye ziyareti, bölgesel konulardaki gelişmeler açısından önem taşıyor.





#Putin
#Türkiye
#Erdoğan
1 saat önce
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