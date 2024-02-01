Putin'in kritik Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şubat ayında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine dair beklentiler artıyor.
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un paylaştığı bilgilere göre, Putin'in ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna meselesinin ele alınması öne çıkacak.
12 Şubat'ta gelmesi bekleniyor
Rus medyasının aktardığına göre, Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtiliyor.
Aynı dönemde Erdoğan'ın da 14 Şubat'ta Mısır'a gitmesi planlanıyor. Putin'in Türkiye ziyareti, bölgesel konulardaki gelişmeler açısından önem taşıyor.