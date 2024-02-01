Putin'in kritik Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un paylaştığı bilgilere göre, Putin'in ziyareti sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna meselesinin ele alınması öne çıkacak.

Rus medyasının aktardığına göre, Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği belirtiliyor.