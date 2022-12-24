Gündem Putinin savaş kelimesini kullanmasına yargılama talebi
POLİTİKA

Putin'in 'savaş' kelimesini kullanmasına yargılama talebi

Vladimir Putin'in memleketi Saint Petersburg'daki bir muhalif siyasetçi Nikita Yuferev, Ukrayna'daki çatışmayı bir "savaş" olarak nitelendirdiği için Rusya Devlet Başkanı'na karşı yasal işlem yapılması çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Putinin savaş kelimesini kullanmasına yargılama talebi
Nikita Yuferev

Geçtiğimiz günlerde Putin gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak "bu savaşı bir an önce bitirmek" istediğini söyledi.

Moskova, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya 'özel bir askeri operasyon' başlığı altında müdahale ettiğini açıklamıştı.

The National'ın haberine göre Putin Mart ayında, silahlı kuvvetler hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" paylaşarak itibarını sarsmak veya yaymayı önlemek için para ve hapis cezaları öngören ve operasyonu 'savaş' adıyla anmaları halinde insanları kovuşturma riskini içeren bir dizi yasa imzaladı.

Nikita Yuferev, "Vladimir Putin savaşı bir savaş olarak adlandırdı, ancak özel askeri harekatı sona erdirecek bir kararname yoktu ve savaş ilan edilmedi. Petersburg'daki bir meclis üyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Putin'in ordu hakkında 'sahte haberler' yaydığından dolayı adaletle karşılaşması için yetkililere bir çağrı gönderdim" ifadelerini kullandı.

Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak
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Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak

Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
FOTOĞRAF 17
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin emri ile başlayan savaş son sürat devam ediyor.
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Savaşın ilk günlerinden itibaren Kievi hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.
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Burada bir süredir savunma pozisyonunda olan Rusların Hersondan çekilmesi ile savaş yeni bir evreye girerken Putinden flaş bir hamle geldi.
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Rus lider, ABD ve İngiltereyi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verdi.
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İngiliz Daily Mail gazetesi bu gelişmeyi nükleer tehdit yorumu ile okurlarına sunarken bölgeden gelen görüntüler dünyayı alarma geçirdi.
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde roketin Kaluga bölgesindeki bir siloya kurulduğu anlar yer aldı.
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İngiliz basını füzenin menzilinin 12 bin kilometre olduğunu yazdı.
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Rus gazetesi Komsomolskaya Pravda, ise füzenin Hiroşimayı yok eden Amerikan bombasından 12 kat daha kuvvetli olduğunu bildirdi.
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Siloya nakledilerek operasyonel konuma gelen füzenin Rusyanın 17 Aralıktaki yıllık Stratejik Füze Kuvvetleri Günü için hazırlandığı belirtiliyor.
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskovanın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti.
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Lavrov , Rusyanın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.
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Benzer bir uyarı Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedevden de gelmişti.
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Medvedev, Batının ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusyanın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor sözleri ile Batıya gözdağı da vermişti.
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Medvedev, Batının ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusyanın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor sözleri ile Batıya gözdağı da vermişti.
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Medvedev, Rusya’ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir demişti.
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Amerikan CNN televizyonu, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üç kaynağın Ukrayna’ya Patriot yollanacağını teyit ettiğini bildirmişti.
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Putin emri verdi dünya alarma geçti: ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ederken yaşanan son gelişmeler ise savaşın daha da alevleneceğini gösteriyor. Rus lider Putin, ABD ve İngiltere'yi vurabilecek kapasiteye sahip Yars füzesinin aktif edilmesi emrini verirken bölgeden gelen görüntüler ise dünyayı alarma geçirdi.

Putin bir sonraki aşama için düğmeye bastı: Asker sayısı 1.5 milyona çıkıyor
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