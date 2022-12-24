Putin'in 'savaş' kelimesini kullanmasına yargılama talebi

Geçtiğimiz günlerde Putin gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak "bu savaşı bir an önce bitirmek" istediğini söyledi.

Moskova, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'ya 'özel bir askeri operasyon' başlığı altında müdahale ettiğini açıklamıştı.

The National'ın haberine göre Putin Mart ayında, silahlı kuvvetler hakkında "kasıtlı olarak yanlış bilgi" paylaşarak itibarını sarsmak veya yaymayı önlemek için para ve hapis cezaları öngören ve operasyonu 'savaş' adıyla anmaları halinde insanları kovuşturma riskini içeren bir dizi yasa imzaladı.

Nikita Yuferev, "Vladimir Putin savaşı bir savaş olarak adlandırdı, ancak özel askeri harekatı sona erdirecek bir kararname yoktu ve savaş ilan edilmedi. Petersburg'daki bir meclis üyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Putin'in ordu hakkında 'sahte haberler' yaydığından dolayı adaletle karşılaşması için yetkililere bir çağrı gönderdim" ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Putin: Ukrayna'da savaş uzayacak