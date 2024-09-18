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Rakı fiyatını düşüreceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ucuz rakı hesabı yaptı. CHP lideri Özel, Balıkesir’de AK Parti'den CHP'ye geçen Marmara Adası'nda vatandaşlara hitap etti.

04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:13 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel

Siyasette yıllardır kullanılan çay-simit, ekmek, çeyrek altın ve dolar hesabına bir yenisi eklendi. Olası CHP iktidarında fiyatların 10 yıl içinde düşeceğini savunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ucuz rakı hesabı yaptı.

CHP lideri Özel, Balıkesir’de AK Parti'den CHP'ye geçen Marmara Adası'nda vatandaşlara hitap etti. CHP iktidar olursa gıda ve alkol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Özel, 10 yıl sonrasına işaret ederek “Maaş bugünkü kadar olsun, masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle” dedi. Meydanda en çok alkış alan vaat, rakı hesabı oldu. Bunun üzerine Özel, “Cümlenin sonunda alkış oldu değil mi? Demesinler adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye” ifadelerini kullandı. Özel’in rakı vaadi, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ı akıllara getirdi. Uzan da mazotun litresinin 1 lira olacağını vadetmişti.




#Özgür Özel
#CHP
#siyaset
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