Rakı fiyatını düşüreceğim

CHP lideri Özel, Balıkesir’de AK Parti'den CHP'ye geçen Marmara Adası'nda vatandaşlara hitap etti. CHP iktidar olursa gıda ve alkol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Özel, 10 yıl sonrasına işaret ederek “Maaş bugünkü kadar olsun, masraflardan bir sıfır atın. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle” dedi. Meydanda en çok alkış alan vaat, rakı hesabı oldu. Bunun üzerine Özel, “Cümlenin sonunda alkış oldu değil mi? Demesinler adalılar bir tek rakıyı alkışlıyor diye” ifadelerini kullandı. Özel’in rakı vaadi, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ı akıllara getirdi. Uzan da mazotun litresinin 1 lira olacağını vadetmişti.