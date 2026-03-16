Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Açıklamaya göre arife gününden itibaren bölge genelinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğinin değerlendirildiği bildirildi. 19 Mart 2026 Perşembe arife günü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 20 Mart 2026 Cuma bayramın ilk günü bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 21 Mart 2026 Cumartesi günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.
-İstanbul: Perşembe 8/10, Cuma 7/10, Cumartesi 8/12, Pazar 8/11 derece;
-Edirne: Perşembe 6/11, Cuma 5/11, Cumartesi 6/11, Pazar 6/13 derece;
-Kırklareli: Perşembe 5/9, Cuma 5/8, Cumartesi 5/9, Pazar 5/10 derece;
-Tekirdağ: Perşembe 7/9, Cuma 6/8, Cumartesi 7/9, Pazar 7/12 derece;
-Kocaeli: Perşembe 8/9, Cuma 9/10, Cumartesi 10/11, Pazar 7/12 derece;
-Sakarya : Perşembe 8/9, Cuma 8/10, Cumartesi 9/11, Pazar 8/12 derece;
-Yalova : Perşembe 10/12, Cuma 10/12, Cumartesi 11/14, Pazar 9/12 derece.