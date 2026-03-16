MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğinin değerlendirildiği bildirildi. 19 Mart 2026 Perşembe arife günü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 20 Mart 2026 Cuma bayramın ilk günü bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 21 Mart 2026 Cumartesi günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.