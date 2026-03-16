Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteoroloji'den Marmara'ya 'bayram' uyarısı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den Marmara'ya 'bayram' uyarısı: Sağanak yağış geliyor

18:2716/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Meteoroloji, bayram boyunca Marmara’da yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji, bayram boyunca Marmara’da yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince Marmara Bölgesi’nde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını açıkladı. Açıklamaya göre arife gününden itibaren bölge genelinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise bayram boyunca mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ramazan Bayramı’nda Marmara Bölgesi’nin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olmasının beklendiğini açıkladı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğinin değerlendirildiği bildirildi. 19 Mart 2026 Perşembe arife günü, bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 20 Mart 2026 Cuma bayramın ilk günü bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 21 Mart 2026 Cumartesi günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü günü olan 22 Mart 2026 Pazar günü ise bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

Marmara Bölgesi’ndeki il merkezlerinde, arife günü ve bayramda tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şöyle:

-İstanbul: Perşembe 8/10, Cuma 7/10, Cumartesi 8/12, Pazar 8/11 derece;

-Edirne: Perşembe 6/11, Cuma 5/11, Cumartesi 6/11, Pazar 6/13 derece;

-Kırklareli: Perşembe 5/9, Cuma 5/8, Cumartesi 5/9, Pazar 5/10 derece;

-Tekirdağ: Perşembe 7/9, Cuma 6/8, Cumartesi 7/9, Pazar 7/12 derece;

-Kocaeli: Perşembe 8/9, Cuma 9/10, Cumartesi 10/11, Pazar 7/12 derece;

-Sakarya : Perşembe 8/9, Cuma 8/10, Cumartesi 9/11, Pazar 8/12 derece;

-Yalova : Perşembe 10/12, Cuma 10/12, Cumartesi 11/14, Pazar 9/12 derece.




#Meteoroloji
#Ramazan Bayramı
#Bayram
#Hava
#İstanbul
#Marmara Bölgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
