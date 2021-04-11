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ANKARA

Ramazan zehir olmasın!

Ramazan ayına birkaç gün kala alışverişe kapılan vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerini ihmal ediyor. Maske ve mesafenin yer yer unutulduğu koşuşturmanın, Ramazan’ın ve sonrasında gelecek bayramın sevincine gölge düşürmemesi için dikkat edilmeli.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan zehir olmasın!
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MUHAMMED ABDULLAH KURTAR

Ramazan ayına birkaç gün kala alışverişe kapılan vatandaşlar Kovid-19 tedbirlerini ihmal ediyor. Vatandaşlar, maske ve fiziksel mesafenin yer yer unutulduğu koşuşturmanın, ramazanın huzuruna ve sonunda kutlanacak bayrama hastalık ve can kaybı şeklinde gölge düşürmemesi için dikkat ve özene davet ediliyor. Ancak başkentte ramazan yoğunluğunun arttığı Ulus Hali’nde manzara pek parlak değil.

MASKELER ÇENEDE

Halkın büyük bir kısmı maske kuralına riayet ederken az da olsa bazen esnafların bazen de alışveriş yapan vatandaşların bu kurala dikkat etmediği görüldü. Mutasyon geçiren koronavirüsün artan bulaşma katsayısına rağmen maskeler çenelerde bir aksesuar gibi taşınırken, tezgah önlerinde yaşanan yığılmalar da adeta yeni vakalara davetiye çıkarıyor. Maske ve mesafe kuralının dışında esnafın virüsün bulaşmasını unutup yüksek sesle satış yapması da eleştiriliyor.

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