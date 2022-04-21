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ANKARA

Ramazanda kaside okunmasın: Sansürün tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç ciltlik “Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi” isimli çalışmasında Ramazana ilişkin yasakların da detayları var. Sansür kurulu, 1953 tarihli “Ramazan'da İstanbul” belgeselinde iftar topunu bekleyen sarıklı hoca, sakal-ı şerifin öpülmesi ve kaside okunan sahnenin çıkarılmasını istemiş.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazanda kaside okunmasın: Sansürün tarihi
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Sansür tarihinde, 1953 yapımı bir Ramazan belgeselindeki dua, ezan ve sarıklı hoca sahnelerinin kaldırılması istendiği ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığının üç ciltlik “Türkiye’de Sinema Sansürünün Tarihi” adlı çalışmasında Ramazan ayına yönelik çarpıcı örnekler yer aldı.

‘SARIKLI HOCA SAHNESİ KALDIRILSIN’

Bir haber\belgesel yapımı olan 1953 tarihli “Ramazanda İstanbul” filmi bunlardan biri. Belgeseli ‘dini propaganda yapar mahiyette’ olarak değerlendiren o zamanki sansür kurulu, ‘sadece manzaraları ve abideleri gösterecek turistik aktüalite filmi yapılacaksa’ yapıma izin vereceğini belirtiyor.

Karar doğrultusunda, iftar topunu beklerken sofra başında sarıklı hoca bulunan sahnenin, sakal-ı şerif öpülmesi sahnesinin, kaside okunmasının, Arapça duaların, saba makamından okunan ezan kalmak üzere diğer iki ezan sahnesinin tamamen kaldırılmasının, ibadet ve mevlit sahnelerinin sadece birer anlık enstantane halinde kalmasının ve tekbir getirme sahnesinin, kesilme ve tashihlerden sonra filmin yeniden görülmesine ittifakla karar verildiği belirtiliyor.

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