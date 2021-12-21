Gündem Rayda yürüyen adama yük treni çarptı 2 makinist gözaltında
EDİRNE

Rayda yürüyen adama yük treni çarptı: 2 makinist gözaltında

Edirne'de, rayda yürüyen H.L. 81, çimento yüklü trenin çarpması nedeniyle ağır yaralandı. Kazayla ilgili 2 makinist gözaltına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Rayda yürüyen adama yük treni çarptı: 2 makinist gözaltında
Tren çarpan bir kişi ağır yaralandı.

Dilaverbey Mahallesi yakınlarında tren yolu köprüsü üzerinde meydana geldi. Halkalı-Kapıkule seferini yapan çimento yüklü tren, iddiaya göre, rayda yürüyen H.L.'ye çarptı.

Tren çarpması nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.
Tren çarpması nedeniyle bir kişi ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle demir yolu kenarına savrulan H.L., ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tren de güçlükle durdurulurken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. H.L., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, 2 makinisti ise gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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