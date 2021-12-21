Rayda yürüyen adama yük treni çarptı: 2 makinist gözaltında

Gündem

Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Dövize endeksli TL mevduatta ayrıntılar belli oldu. Yayınlanan yeni düzenlemeye göre kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.