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Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma: Listede çok sayıda şirket var

Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma: Listede çok sayıda şirket var

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:5927/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Rekabet Kurulu APPLE, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu APPLE, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE) ve dört şirket hakkında rekabet kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan inceleme, Apple’ın satış fiyatlarını ve geri alım fiyatlarını koordine edip etmediğini belirlemeye odaklanacak..

Rekabet Kurulu, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kulaklık, çevre birimleri ile Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dahil olmak üzere Türkiye'de satış ve dağıtım faaliyetlerini yürüten Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketinin yeniden satıcılarının satış fiyatına müdahalede bulunarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddiasına yönelik yürüttüğü ön araştırmayı karara bağladı.

Yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurul, şirketin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını veya kampanya koşullarını tespit ederek ve geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uyguladığı fiyatları bazı teşebbüslerin dahliyle koordine ederek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 5 şirkete soruşturma açılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi ile Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldı.


Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



#APPLE
#Rekabet Kurumu
#soruşturma

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