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Ekonomi

Rekabet Kurumu harekete geçti: Çiçeksepeti'ne soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği için Çiçeksepeti'ne soruşturma açtı.

10:42 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 11:01 - 30/01/2024 Salı
AA
Rekabet Kurumu (Arşiv)
Rekabet Kurumu (Arşiv)

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturma açılmasını kararlaştırdı.


Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma, Kurulca karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ'ye soruşturulma açılmasına karar verdi.


Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.



#Rekabet Kurulu
#ÇiçekSepeti
#Rekabet Kurumu
39 dakika önce
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