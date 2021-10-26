​Rektör hakareti ödüllendirdi

Edirne’deki Trakya Üniversitesi akademisyen kıyımıyla gündemde. Üniversitedeki skandallar serisi, Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi Dr. Derya Kuloğlu’nun görevden alınması ile günyüzüne çıktı. FETÖ’ye karşı mücadelesi ile tanınan Kuloğlu, uğradığı haksızlık karşısında hukuk savaşı başlattı. Kuloğlu, Rektör Erhan Tabakoğlu ve ekibinin kıyım ve kadrolaşma çalışmalarını yargıya taşıdı.

TASFİYE POLİTİKASI

Dilekçede yer alan iddialara göre; Yüksekokul Müdürü Uğur Taşkan süresi dolmadan görevden alındı. Yerine Doç. Dr. Adil Oğuzhan atandı. Oğuzhan ve yardımcısı Tülay Demiralay, başta Kuloğlu olmak üzere bazı personeller hakkında hukuka aykırı işlemlerle soruşturma açtı. Bazı isimler okuldan uzaklaştırıldı, geçici görevlendirmeler yapıldı, siyasi ayrımcılık nedeniyle tasfiye politikası yürütüldü. Bu tasfiye rektörün onayı ile gerçekleşti.

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SORUŞTURMA SÜRGÜN VE AYRIMCILIK

Akademisyen Uğur Taşkan, Çetin Topçu ve Ali Kemal Buyruk gibi isimler değişik ilçe ve okullara sürüldü. Asistan Mehmet Köse’ye kumpas kurularak müstafi gösterildi. Köse mahkeme kararı ile görevine geri döndü. Öğretim görevlisi Ahmet Deniz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkan seçilmesine sevindiği için “halkı tahrik ettiği” gerekçesiyle Rektör Erhan Tabakoğlu tarafından kınama cezasına çarptırıldı.

ERDOĞAN’A HAKARET ETTİ BÖLÜM BAŞKANI OLDU

Üniversite yönetimi bir yandan kıyım yaparken, diğer yandan da boşalan yerlere dikkat çeken atamalar yaptı. Onlardan biri Doç. Dr. Erdem Öngün. 2015’te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunduğu için Keşan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Paylaşımları kendisinin yaptığını kabul eden Öngün, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ertelendiği için cezaevine girmeyen Öngün, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı’na atandı, ayrıca üniversitede kurul üyelikleri verildi.

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Erdem Öngün

11 AY CEZA ALDI, İŞLEM YOK

Bir diğer tartışmalı isim ise Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seden Özbek Püskül. Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan Püskül de sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle 2017’de hakim karşısına çıktı. Keşan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşe Seden Özbek Püskül

Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Üniversite yönetimi, Püskül hakkında da işlem yapmadı. Bir dönem İşletme ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanlığı yapan Püskül, üniversitede ders vermeye devam ediyor.

Dosyayı bekleten savcı ByLock’çu çıktı

Üniversitedeki hukuksuzluğun yargıya taşınması da engellendi. Konu ile ilgili Dr. Derya Kuloğlu’nun 2017’de Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe işleme alınmadı. Dosyayı üstlenen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Akkuş aylarca hiçbir işlem yapmadı. Şikayette adı geçenlerden biri bile ifadeye çağırılmadı. FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen savcı Akkuş 15 Ağustos 2018’de kamudan ihraç edildi. Bu süreçte Rektör Erhan Tabakoğlu döneminde üniversitede göreve başlayan avukat G.Ü. de FETÖ’den tutuklandı.

FETÖ’cü Bekleviç’le samimi poz

Rektör Tabakoğlu’nun yakın ilişki içinde olduğu isimlerden biri de 15 Temmuz’dan sonra provokatif çıkışları ile tanınan siyasetçi Tuna Bekleviç. Tabakoğlu’nun, FETÖ’den hakkında yakalama kararı olan ve yurtdışına firar eden Bekleviç’le çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Can Dündar ve Hakan Şükür gibi FETÖ firarileriyle boy boy fotoğrafları bulunan Bekleviç, 2019’da Erdoğan’ı hedef almıştı. “Erdoğan’ın yargılanıp sürgün edilmesi” yönünde paylaşımlar yapan firari FETÖ’cünün, Tabakoğlu hakkında ise övücü mesajları var.

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Erdoğan düşmanına plaket verdi

Erhan Tabakoğlu’nun Erdoğan düşmanlarıyla yakın ilişkisi dikkat çekiyor. Tabakoğlu, Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi Tarih Müzesi Bölüm Başkanı eski siyasetçi Bojidar Dimitrov’u makamında ağırlayıp plaket verdi. 15 Temmuz’a “senaryo” deyip FETÖ’cüleri destekleyen Dimitrov, darbeci hainlerin suçsuz olduğunu savunmuştu. O dönem Edirne’de çeşitli randevu taleplerinde bulunan Dimitrov herkes tarafından reddedilmişti. Dimitrov, 2017’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın suikastla öldürüleceği kehanetinde bulunmuştu.

HAYAT Trakya Üniversitesi Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska ve beraberindeki heyeti ağırladı