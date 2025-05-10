Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ilimizde 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ilimizde 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

09:3710/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Sakarya
Sakarya

Sakarya'da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı, Erenler ilçeleri sınırlarındaki 9 alan jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 801 bin 340 lira 24 kuruş ile 2 milyon 599 bin 944 lira 58 kuruş, geçici teminat bedelleri 24 bin 40 lira 21 kuruş ile 77 bin 998 lira 34 kuruş arasında değişen sahaların ihaleleri, 28 Mayıs'ta 10.00-12.00 saatleri arasında Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.




#jeotermal kaynak arama ruhsat sahası
#Sakarya
#Resmi Gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bağırsaklarınız ve karaciğeriniz için tüketmeniz gereken dört sağlıklı atıştırmalık