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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ilimizde jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için ihale yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ilimizde jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için ihale yapılacak

10:5627/04/2025, воскресенье
AA
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Bolu'nun Gerede ilçesinde jeotermal kökenli gaz arama ve jeotermal kaynak arama ruhsatları verilmesi için açık teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.
Bolu'nun Gerede ilçesinde jeotermal kökenli gaz arama ve jeotermal kaynak arama ruhsatları verilmesi için açık teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.

Bolu'da jeotermal kökenli gaz arama ve jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için ihaleye çıkılacak.

Bolu İl Özel Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde jeotermal kökenli gaz arama ve jeotermal kaynak arama ruhsatları verilmesi için açık teklif artırma usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedelleri 1 milyon 265 bin lira ile 1 milyon 310 bin lira olan ve geçici teminat bedelleri 37 bin 950 lira ile 39 bin 300 lira olan sahaların ihaleleri, 13 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Bolu İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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