Kütahya'da 5 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale yapılacak

Buna göre, Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde birer, Gediz ilçesinde 2 olmak üzere 5 alan, 3 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ayrı ayrı ihale edilecek.