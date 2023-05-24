Jeotermal'de Türk mucizesi: Başka örneği yok dünya literatürüne girdi

YEKDEM düzenlemesi Türkiye'ye çağ atlattıracak.
Jeotermal Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, üçüncü dönem Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Enerji sektöründe sonsuz bir enerji kaynağı olarak da tanımlanan jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil, konut ısıtma, termal turizm gibi bir çok alanda entegre kullanımına odaklanılması gerektiğini ifade eden Kındap, arama ve keşif çalışmalarını tüm Türkiye'de yayacak bir jeotermal enerji seferberliği için uzun destekleme mekanizmalarına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2023'te yayınlanan kararla güncellenen YEKDEM'in, temiz enerji sektörünün ana gündem maddesi olmayı sürdürdüğüne işaret eden Kındap, şöyle konuştu:
"2021'de yapılan değişiklik sonrasında adeta durma noktasına gelen jeotermal yatırımlarının, bu kararla yeniden ivme kazanmasını bekliyoruz. Jeotermal enerji santrallerinin gerek birim megavat başına yatırım maliyeti, gerek yatırımın gerçekleşme süresi, gerekse arama ve sondajda karşılaşılan risklerin finansal karşılığının yetersiz olması en önemli sorunumuzdu. Bu durum jeotermale özel bir düzenleme yapılmasını gerektiriyordu. Türkiye'de 62 bin megavat seviyesinde keşfedilmiş jeotermal kaynak bulunuyor. YEKDEM güncellemesinde, jeotermal enerjiye dayalı devlet desteği kilovatsat başına 9,5 -11,5 cent arasında ortalamada 10,5 cent olarak belirlendi ve destek mekanizması uygulama süresi 10 yıldan 15 yıla çıkarıldı"
YEKDEM sayesinde jeotermalde "Türk mucizesi" yaşandı
Kındap, 2010-2020 dönemindeki YEKDEM uygulamasının temiz enerji sektörünün tüm disiplinlerinde Türkiye'ye çağ atlattığını anımsattı.
2010-2020 döneminin jeotermalde altın çağ olarak nitelendiğini ifade eden Kındap, sözlerini şöyle sürdürdü:
Kındap, sektör olarak jeotermalin ülke geneline yayılmasının sadece elektrik üretimi odaklı olmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Entegre kullanımına odaklanılması, yaygınlaştırılması, bunlarla ilgili fiyat mekanizmalarının, regülasyonların, eskalasyonların ve dağıtım altyapısının ne olması gerektiğini kapsamlı şekilde muhataplarımız ile paylaşıyoruz. Bu güncelleme kararının özellikle destek süresi noktasında sektörümüze olumlu etkileri olacağına inanıyoruz. Bu değişikliğin, en azından yatırım ortamında havayı yumuşattığını ve yatırımcılarımıza olumlu bir mesaj verdiğini söylememiz gerekiyor."