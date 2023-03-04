Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

İçişleri Bakanı Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir afet olduğunu belirterek, "Ama Türkiye'nin bunu toparlayabilme kabiliyeti ve kapasitesi vardır. Bu masa ve bu masanın arkasındaki bütün süreçler bir seferberlik oluşturduğu andan itibaren biz bunu toparlayabilme kabiliyetine sahibiz" dedi.