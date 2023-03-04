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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

00:26 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı. (Arşiv)

Ağrı, Bartın, Giresun, Karaman, Mardin, Muş ve Tunceli çevre ve şehircilik il müdürlüklerine atama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ferdi İlan, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mehmet Özdemir, Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sedat Kurnaz atandı.

Ayrıca Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Yılmaz, Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hakan Şimşek, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yusuf Akkaya, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsmail Ceylan getirildi.



#atama kararı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Resmi Gazete
14 dakika önce
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
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