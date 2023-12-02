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Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK 75 uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

09:33 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
SGK 75 uzman yardımcısı alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere sınavla 75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre başvurular, 4 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvuru formları, e-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" bölümünden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.


Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuruların arasından en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sınav, 10 Ocak-19 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında gerçekleştirilecek.

Giriş sınavı, tek aşamalı ve sözlü olacak.

Personel alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'deki ilandan ulaşılabilecek.



#SGK
#uzman yardımcısı
#Resmi Gazete
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