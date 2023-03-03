SGK merkezlerinde EYT mesaisi

Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT emeklilik başvuru süreci de resmen başladı. EYT başvurularında emeklilik başvuru işlemi için işten ayrılma belgesi sunma şartı da aranmayacak. EYT başvurusunda işlemler e-Devlet girişi ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki e-devlet üzerinden EYT başvuruları nasıl yapılacak? EYT başvurusu için hangi belgeler isteniyor? Emeklilik başvurusunda hangi yol ve yöntemler izlenilecek? Detaylar haberimizde.