Resmi Gazete'de yayımlandı: TÜBİTAK 15 TCDD dört personel alacak

Beyoğlu İş Merkezi, Terkos Pasajı, Kadıköy Çilek Sokak, Salı Pazarı ve Fatih Cuma Pazarı taklit malların görücüye çıktığı ve yoğun rağbet gördüğü yerler. Bazı uluslararası markalar sahteciliğe savaş açıyor gibi görünse de aslında Türkiye’de hızlıca tanınmak için mallarını el altından önce buralara sızdırıyor…