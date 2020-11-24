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İSTANBUL

Restoranlarda oturamayanlar büfelere akın ediyor

Kafe ve restoran kısıtlamaları nedeniyle yeme yerlerine oturamayanlar büfelerin önünde yoğunluk oluşturuyor. Yemeklerini alan bazı vatandaşların büfeler önünde kalabalık gruplar halinde yemek yerken bazı vatandaşların ise yol kenarlarına yere çömelerek yemeklerini yediği görüldü.

Haber Merkezi İHA
Büfelerin önünde yaşanan yoğunluk ile sosyal mesafeye dikkat ediliyor.
Büfelerin önünde yaşanan yoğunluk ile sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasağıyla beraber İstiklal Caddesi’nde büfelerin önünde yoğunluklar yaşandı.

Kafe ve restoranlarda paket servis dönemi sonrası Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde büfeler önünde oluşuna yoğunluklar sürüyor. Kısıtlama nedeniyle restoranlara oturamayanlar, restoran ve kafeden alışveriş yaptıktan sonra yemeklerini yemek için kendilerine cadde üzerinde yer aramaya başladı.

Yemeklerini alan bazı vatandaşların büfeler önünde kalabalık gruplar halinde yemek yerken bazı vatandaşların ise yol kenarlarına yere çömelerek yemeklerini yediği görüldü.

Yemek yiyen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.

Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
OYNAT 01:48
Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde, kapalı alanda toplanmayı önlemeye yönelik yeme-içme alanlarında masalar kaldırıldı. Ancak vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecekleri yerde yiyerek yasağı çiğnedi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.
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