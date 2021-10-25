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İSTANBUL

Retrospektif sergi ilgi gördü

Hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış Hattat Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ retrospektif sergisi Kadırga Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Retrospektif sergi ilgi gördü ​
Hattat Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ retrospektif sergisi Kadırga Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Hüsn-ü hat sanatında adı ülke sınırlarını aşmış Hattat Hasan Çelebi’nin ‘Ketebehu Hasan Çelebi’ retrospektif sergisi Kadırga Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi kültür sanat sezonu açılış sergisine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, Hasan Çelebi sanatseverler katıldı. 24 Aralık’a kadar sürecek sergi, Çelebi’nin ömrünü adadığı ve gelecek kuşaklara aktardığı hüsn-ü hat eserlerinden, farklı koleksiyonerlerin, hocaların ve öğrencilerin eserlerinden oluşuyor.

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