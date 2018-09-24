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Reyhanlı katliamcısı Yusuf Nazik tutuklandı - Son dakika haberleri

Reyhanlı katliamcısı Yusuf Nazik tutuklandı

MİT'in operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, Reyhanlı'da 2013'te düzenlenen bombalı saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Yusuf Nazik
Yusuf Nazik

Reyhanlı'da 2013'te 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıların planlayıcısı olan ve kısa süre önce Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'den yurda getirilen Yusuf Nazik, saldırılara ilişkin dava kapsamında tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Nazik, akşam Reyhanlı'daki saldırılara ilişkin davanın görüldüğü Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşma tutanağına göre, güvenlik gerekçesiyle basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmaya Nazik ve baro tarafından görevlendirilen avukatının yanı sıra bazı müştekilerin avukatları da katıldı.

Nazik'in kimlik tespitinden sonra yaptığı savunma, duruşmada görüntülü olarak kaydedildi.

Savunmasının ardından Nazik, Cumhuriyet Savcısı Çınar Say'ın da talebi doğrultusunda mahkeme heyetince tutuklandı.

Suriye istihbaratını suçladı

Edinilen bilgiye göre Nazik, Reyhanlı saldırısı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nasır Eskiocak ile ortak hareket ettiğini söyledi.

Bombaları ve saldırı hazırlıklarını bildiğini ancak bunun Türkiye sınırında olacağını bilmediğini ileri süren Nazik, saldırının Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgede yapılacağını düşündüğünü ifade etti.

Nazik'in "Reyhanlı'da araçları bırakacaktık. Biri, yanında iki kişiyle gelip, bunları alarak ÖSO'nun kontrolündeki yerde patlatacaktı. Planlamada yer aldım ama Türkiye'de olacağını bilmiyordum." dediği öğrenildi.

Saldırı için Ankara Kocatepe ve Konya'da keşif yaptığını söyleyen Nazik'in, Suriye istihbaratından "Hacı" kod adlı bir yüzbaşının kendisini yönlendirdiğini anlattığı kaydedildi.

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Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleştirilen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, Yusuf Nazik'in de arasında bulunduğu firari 8 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

Dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

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