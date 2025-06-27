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Rip akıntısı nedir? Samsun'da 18 günde 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Rip akıntısı nedir? Samsun'da 18 günde 26 kişi boğulmaktan kurtarıldı

17:0127/06/2025, Cuma
AA
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"Bir taraftan rip akıntısı, bir taraftan Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele eden ekipler, 18 günde 26 canı kurtarmayı başardı."
"Bir taraftan rip akıntısı, bir taraftan Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele eden ekipler, 18 günde 26 canı kurtarmayı başardı."

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli cankurtaranların 18 günde 26 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, cankurtaranların sahillerde ve plajlarda can güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


16 mavi bayraklı plajıyla Samsun'da uyarılara aldırış etmeyen, emniyet şeridinin dışına çıkan ve rip akıntısını dikkate almayanların zaman zaman ölümle burun buruna geldiğine dikkat çekilen açıklamada, cankurtaranların denizde serinlemek isteyenlerin can güvenliği için gün boyunca devriye görevini sürdürdüğü vurgulandı.


RİP TEHLİKESİ


Terme'den Yakakent'e tüm sahil boyunca görev yapan 75 cankurtaranın ATV araçları, kurtarma botu ve jet skiyle vakalara hızlı ve etkin müdahale ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bir taraftan rip akıntısı, bir taraftan Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla mücadele eden ekipler, 18 günde 26 canı kurtarmayı başardı. Eğitim ve tatbikat süreçleriyle her türlü müdahaleye hazır olan cankurtaranlar, sahillerdeki hayat nöbetini titizlikle sürdürüyor. Ekipler vakalara müdahalelerin yanı sıra vatandaşları rip akıntısı konusunda bilgilendiriyor, emniyet şeridinin dışına çıkmamaları konusunda sık sık uyarıyor."


RİP AKINTISI NEDİR?


"Rip akıntısı, sığ kıyılarda görülen ve kıyıdan açığa doğru bir akarsu gibi hareket eden kısa süreli ve hızlı bir akıntı çeşididir. Akıntının genişliği genellikle 8-10 metre ile 20-30 metre, uzunluğu 70-80 metre ile 200-300 metre, akıntının süresi ise 40-50 saniye ile 2-3 dakika arasında değişir.



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