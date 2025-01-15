Rıza Akpolat'ın sorgusuna savcı katılacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aylar önce ihbar üzerine başlattığı, teknik/fiziki takip ve MASAK raporundan sonra operasyona evrilen soruşturmada, elebaşılığını Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı şebeke üyeleri, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve belediye yetkilileri dahil 40 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde tutulan şüphelilerin, soruşturma savcısı tarafından sorgulanacağı öğrenildi. Suç örgütü üyeliği, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvetle suçlanan şüphelilerin, pek çok ihalede usulsüzlük yaptığı öne sürülüyor. Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de ifade verecek.