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Gündem Rıza Bey Apartmanında enkaz altında geçen 9 saatini anlattı Enkaz altında birbirimizi duyduk
İZMİR

Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında geçen 9 saatini anlattı: Enkaz altında birbirimizi duyduk

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 9 saat yaşam mücadelesi veren Gizem İleri yaşadığı dehşet anlarını anlattı. İleri, "Enkaz altında ailemizi ve enkazda kalan diğerlerini duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor" dedi.

Haber Merkezi İHA
Gizem İleri
Gizem İleri

İzmir’de Cuma günü yaşanan deprem sonrası enkaza dönüşen Rıza Bey Apartmanı’ndan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü alanda ilk olarak 9 saat sonra enkazdan çıkarılan Gizem İleri yaşadığı hayat mücadelesini anlattı.

Enkaz altında ailesi ve yakındakileri duyduğunu ancak dışardakileri duyamadığını ve iletişim kuramadığını ifade etti. Üzerlerine duvar düştüğünü ve abisinin onu bir süre sonra kendi yanına çektiğini belirtti.

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Kucağındaki köpeğin ise korkudan farklı bir yere giderek sıkıştı. Ancak köpeğine seslendiğinde havlama sesleri ile yaşadığını anladığını söyledi. Enkazdan 9 saat sonra kurtarıldıktan sonra köpeğini enkaz başında bekledi. Enkaz altında 65 saat sonra İHH arama kurtarma ekibi tarafından çıkarılan Ares ismindeki köpek ise veterinere götürüldü. Kurtarılan köpeğin sahibi ileri ise bir an olsun yanı başından ayrılmadı.

Köpeğin enkaz altından kurtarılma anları ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Ares ismindeki köpeğin kurtarılacağını anlayıp sakin durması dikkatlerden kaçmadı. Hafif yaralanan köpeğe ilk müdahalesi enkaz alanında yapıldı.

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"Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz"

Rıza Bey Apartmanı’nı enkazından 9 saat sonra kurtarılan Gizem İleri, “Biz 4. Katta kalıyorduk 3 saniye içerisinde apartman çöktü zaten. Ares benim kucağımdaydı ama enkaz altında bir yer açılınca abim beni çekti. Ares korkusundan öteki tarafa kaçtı. Aramıza bir kolon girdi orada olduğum sürece konuştuk. Köpeğim konuştuğum sürece tepki verdi. Bizim üzerimize duvar düştü. Enkaz altında ailenizi de içerde kalan diğerlerini de duyuyorsunuz. Sadece dışarıya ses çıkaramıyorsunuz. Dışarıdakiler sizi duyamıyor, çok zor duyuyorlar. Üzeriniz kapalı sesinizin nereden geldiğini bulmaya çalışıyorlar. Ama bizi çok çabuk buldular, oradaki zaman dilimi galiba hayatta kalmaya çalışmak ile alakalı. Bana kısa geldi ama 9 saat sonra çıkarıldım. Herkes çıkamadı annemle abim çıktı ama aynı apartmanda oturan akrabalarımız çıkartamadık. Şuan kurtarma çalışmalarının uzun sürmesinin sebebi çok hassas çalışıyorlar. Bizim bulunduğumuz yeri başkası var mı diye 20 kez kontrol ettiler. Her türlü tehlikeyi düşünüp kontrol ederek çıkartıyorlar. Enkaz altında önemli olan nefes alabiliyor olmanız. Beni kurtarmaya gelenlerle bende konuştum enkaz altındayken” şeklinde konuştu.

Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan Ares sağ olarak kurtarıldı
OYNAT 00:59
Enkazdan 58 saat sonra çıkarılan Ares sağ olarak kurtarıldı
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. Enkazdan sağ kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares 58 saat sonra İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.


“Ares başını benim omzuma yasladı”

İHH arama kurtarma ekibi Ahmet Çelik, “Gizem kardeşimiz depremden yaklaşık 9 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Bize orada köpeğinin enkazda olduğunu söylemişti. Aramalarımız farklı yönlerde olduğu için Ares’e ulaşamamıştık. Ares havladıktan sonra yerini tespit edip ona göre çalışmalarımıza devam ettik. 30 cm bir bloğun altındaydı, arasında sıkışıp hayatta kalmış. Ares başını benim omzuma yasladı kurtarma çalışması bitene kadar omzumda bekledi. Canının yandığının farkındaydım sağ kolu zedelenmişti” şeklinde konuştu.

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