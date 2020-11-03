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Gündem Rıza Bey Apartmanının yakınında olan binadan gelen çatırtı sesleri paniğe neden oldu
İZMİR

Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında olan binadan gelen çatırtı sesleri paniğe neden oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında olan 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü, paniğe neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Binadan gelen sesler panik yarattı.
Binadan gelen sesler panik yarattı.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı.

  • Rıza Bey Apartmanı'nın yakında olan bir binada, saat 13.00 sıralarında çatırtı sesi duyuldu. O anlarda binanın temelinden geldiği söylenen çatırtı sesini duyan vatandaşlar, korkup, etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı panik, yüzlerine yansıdı.

Binadan gelen sesler panik yarattı.

O BİNA YIKILACAK

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, temelinde çatırdama sesleri duyulunca korku yaratan 2 blok ve 9 katlı Hayatibey Sitesi'nin yıkım için sıraya alındığı belirtildi.

  • Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, siteye gelerek inceleme yaptı. Binada yaşayanların değerli eşyalarını aldığı ve binanın yıkılacağı belirtildi.

Binadan gelen sesler panik yarattı.

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