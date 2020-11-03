Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında olan binadan gelen çatırtı sesleri paniğe neden oldu İzmir'in Bayraklı ilçesinde Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında olan 9 katlı bir apartmanın temelinden gelen gürültü, paniğe neden oldu.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 16:00 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 16:28 DHA