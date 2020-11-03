Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında olan binadan gelen çatırtı sesleri paniğe neden oldu

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bazı binalar çöktü, onlarca bina ağır hasar aldı.
- Rıza Bey Apartmanı'nın yakında olan bir binada, saat 13.00 sıralarında çatırtı sesi duyuldu. O anlarda binanın temelinden geldiği söylenen çatırtı sesini duyan vatandaşlar, korkup, etrafa kaçıştı. Vatandaşın yaşadığı panik, yüzlerine yansıdı.
O BİNA YIKILACAK
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, temelinde çatırdama sesleri duyulunca korku yaratan 2 blok ve 9 katlı Hayatibey Sitesi'nin yıkım için sıraya alındığı belirtildi.
- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, siteye gelerek inceleme yaptı. Binada yaşayanların değerli eşyalarını aldığı ve binanın yıkılacağı belirtildi.