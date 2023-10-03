Rize uçağı yıldırım isabet edince Trabzon’a acil iniş yaptı

Havada 3 kez manevra yaptığı öğrenilen uçağın pilotu şimşeklerin aralıksız olmasından ötürü yolcuları riske atmayarak yönünü Trabzon Havaalanına çevirdi. Trabzon’a sağlıklı bir şekilde iniş yağan uçağın yolcuları Rize’ye karayolu vasıtası ile gönderildi.