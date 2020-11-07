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Gündem Rizede heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldı
RİZE

Rize'de heyelan nedeniyle 3 ev tedbir amaçlı boşatıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Zafer Mahallesi'nde dün akşamdan itibaren etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan oldu. Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerdeki tarım arazilerinde hasar oluştu. Heyelan bölgesindeki 3 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa ve AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Öte yandan, şiddetli yağışın etkisiyle Hemşin ilçesine bağlı Yaltkaya, Pazar ilçesine bağlı Akbucak, Hoşdere, Sessizdere, Elmalık, Şehitlik ve Subaşı köylerinde de toprak kaymaları meydana geldi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Murat köyü yolu ise heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

  • Heyelan yaşanan bölgelerde ilgili kurumların ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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