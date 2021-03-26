Gündem Rizede yılın kış sıcaklık rekoru kırıldı Termometreler 27 dereceyi gösterdi
RİZE

Rize'de yılın 'kış sıcaklık rekoru' kırıldı: Termometreler 27 dereceyi gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye’de bu yıl kış mevsimi sıcaklık rekoru 27 derece ile Rize’de ölçüldü. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Rizede yılın kış sıcaklık rekoru kırıldı: Termometreler 27 dereceyi gösterdi
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kış ayına ilişkin istatistikler yayınladı. Buna göre kış aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mevsimi yaşandı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde en yüksek sıcaklık ise 27 dereceyle Rize'de kayıtlara geçti. Kent sakinleri yağmurun şehrinde yağmuru özledikleri bir kış geçirdiklerini söyledi.

‘KIŞI YAZ GİBİ YAŞIYORUZ’

Musa Kasar, “Artık mevsimler kayıyor. Kışın sıcak günlerin ardından artık sıcaklık başlaması gerekirken kış mevsimini şimdi yaşıyoruz” dedi.


Zübeyde Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayında kışı yaşamaya başladık. Şehir merkezinde yağmur etkisini gösteriyor, yükseklerde ise kar yağışı var. Kış mevsiminde geçen güneşli günlerde yağmuru görmediğimiz zamanlar oldu” diye konuştu.

ESKİDEN 1,5 METRE KAR OLURDU

Huriye Mert ise, “Eskiden kış aylarında 1,5 metre kar yağardı, çoluk çocuk karın keyfini çıkarırdık. Yüksek kesimlere yağıyor ama şehir merkezlerinde kar göremiyoruz. Bu kış, yaz mevsimi gibi güneşli günler geçirdik. Artık kışı da yaz olarak yaşıyoruz, yazı da yaz yaşıyoruz. Kuraklık olmasından çok korkuyorum” dedi.

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Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu
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Erzurum’da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı. Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu.
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Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı.
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Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik.
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Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum diye konuştu.
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Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti. Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.
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Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu
Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Erzurum'da bir kargo şirketinde şoförlük yapan Hanifi Olgun'un kamyon kullanırken ayakları dondu. Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini ve bir ara kamyon içindeki sıcaklığın eksi 35 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Olgun, "Kamyonun kaloriferi açıktı. Buna rağmen camlar bile buz tutmuştu. Eve geldiğimde kamyondan inemedim. Çocuklarımdan yardım istedim. Ayaklarımın donduğunu görünce beni hastaneye götürdüler" dedi.


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