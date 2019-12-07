Gündem Rizedeki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor Böyle bir evde yaşamak istemem, korkutucu
RİZE

Rize’deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor: Böyle bir evde yaşamak istemem, korkutucu

Rize’deki sarmaşık kaplı ev görenleri şaşırtıyor: Böyle bir evde yaşamak istemem, korkutucu

Rize’de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yolun hemen kenarında bulunan iki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor. İlgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kaplanan evin korkutucu göründüğü belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Rize'de sarmaşık kaplı evi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Rize'de sarmaşık kaplı evi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Merkez Tophane Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evin 3 cephesinden 2‘si ilgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kapandı. Geriye kalan tek cephesini de sarmaya başlayan sarmaşıklar nedeniyle ev ilginç bir görünüm kazandı.

İHA
İki katlı sarmaşık kaplı ev görüntüsü ile herkesi şaşırtıyor.

Kimi insanlar için hoş görüntüye sahip olan ev bazı insanlar için ise fazla korkutucu.

İHA
İlgisizlik nedeniyle tamamen sarmaşıklarla kaplanan evin korkutucu göründüğü belirtiliyor.

Evin korkunç göründüğünü dile getiren Paşa Gür isimli genç “Daha önce böyle bir ev hiç görmedim, çok ilginç, değişik. Böyle bir evde yaşamak istemem. Çok değişik, otların içinde bir ev resmen. Korkutucu bir ev” ifadelerini kullandı.

Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar
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Tarihte sadece kraliyet aileleri tarafından yetiştirildiği bilinen, ejderha ayaklarına benzeyen çok büyük olan ayaklarından afrodizyak etkisi olması nedeniyle çorba yapılarak çok yüksek fiyatlara alıcı bulan ejderha tavuğu mezatın en ilgi çeken hayvanı oldu.
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Tavuğun Muğlalı üreticisi Ergün Karaca, “Ben Dong Tao tavuk yetiştiriyorum. Bunun ana vatanı Vietnam. Bunun yumurtalarını 3 yıl önce Vietnam’dan getirdim. Ayaklarının şekli nedeniyle ejderha soyundan geldiği söylenmektedir. Bu, Vietnam yağmur ormanlarında yetişen bir hayvan. Ayaklarından dolayı da soyu tükenmek üzere. Uzak doğudaki krallar ve yöneticiler bu tavuğun yenmesini yasaklamışlar. Çünkü bu ayakları çok kıymetli. Çünkü ayak paça çorbası yaparak içiyorlar...
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Sadece ayaklarından yapılan çorba 800 ile bin dolara alıcı buluyor. Ben en son Şanghay’da 350 dolara satıldığını gördüm. Türkiye’de de biz bunu yetiştiriyoruz. Birkaç arkadaşta da var. Bunun kırmızı ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Benim hedefim ise Blue rengini elde etmek. İnşallah bunu da başaracağım Buraya da mezatı yapan arkadaşıma destek olmak ve tavuğu tanıtmak amacıyla geldim” dedi.
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Takımı beş bin dolara satıldı Sadece yurt dışı pazarı olduğunu ifade eden Karaca, “Yurt dışı pazarı olarak İran’a 2 tavuk, bir horoz şeklinde olan takımı beş bin dolara sattım” dedi.
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Mezat salonunun işletmecisi Tufan Akyol da, Yatağan’da sezonun ilk süs tavukları ve güvercin mezatını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bundan böyle sezon boyunca her ay mezatlarımızı düzenli olarak yapılacak. Mezatlarımıza sadece bölgemizden değil Türkiye’nin dört bir yanından katılımcı gelmektedir. Bu mezatlar bir anlamda Yatağan ve Muğla turizmimize de katkı sağlamaktadır” dedi.
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Mezatı sunan yetiştirici Mehmet Hekim ise “Ege Bölgesi’nin ilk süs tavukları ve güvercinleri mezatını gerçekleştirdik. Hobidaşlarımızı bir araya getirerek hem ırkların tanıtımını hem de eksiklerinin, fazlalıklarının aktarılmasını sağlamaktayız. Bugün Ege’nin dört bir yanından dostlarımızla birlikte her cinsten tavuk, güvercin çeşitleri görücüye çıktı. Özellikle Nazilli Dernek Başkanımız Murat Şimşek’in desteği bu etkinliklerde çok büyük oluyor. Alanın ve satanın memnun kaldığı mezatlarımız her hafta standart ve her ay da özel mezatlar olarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Bu horozun bir kap çorbası 350 dolar
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, süs tavukları ve güvercinler sezonun ilk mezatında görücüye çıktı. Ege Bölgesi'nin dört bir yanından getirilen birbirinden ilginç güvercin ve süs tavukları yüksek fiyatlara alıcı bulurken; Vietnam'dan getirilerek üretimi yapılan ve bir kap çorbası 350 dolara alıcı bulan Ejderha Tavuğu (Dong Tao) büyük ilgi gördü.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti.
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Bireysel ve kurumsal müşterilere birçok alanda avantajlı kredi paketleri sunan bankalar, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.
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Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, söz konusu faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.
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Otomobil satışları katlandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu.
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Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. Ekimde satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu.
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Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret etti.
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Söz konu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.
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Trafiğe kayıt edilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 209'la Fiat'ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134'le Renault, yüzde 103'le Honda takip etti.
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Aynı dönemde Toyota'daki artış yüzde 96 ve Hyundai'de yüzde 95 oldu.
Otomobil alacaklar dikkat: Satışlar faiz düşüşüyle gaza bastı
Kamu bankalarının öncülüğünde başlatılan faiz indirimleriyle ekimde otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 2,3 katına çıktı.


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