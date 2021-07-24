Rize'ye seslendi: Şu yamaçlara 10 kat bina dikmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelanın vurduğu Rize ve Artvin’deki çalışmaları yerinde inceledi. Cuma namazını Güneysu’daki Merkez Camii’nde kılan Erdoğan’a Enerji Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak eşlik etti. İlçede otobüs üzerinden hemşehrilerine seslenen Erdoğan, afetler nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini belirterek yaraların hızla sarıldığını söyledi:

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Dün Artvin Arhavi’de dere taşkını nedeniyle maddi hasar oluştu. Geçen haftaki sel ise Güneysu ve Çayeli başta olmak üzere Rize’mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı. Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken, 6’sının cansız bedenlerine ulaşıldı. Diğer 2 kardeşimizin de bulunması için tüm birimlerimiz yoğun gayret gösteriyor. Afet haberini aldığımız andan itibaren gerek bakanlarım, gerek milletvekili arkadaşlarım, hepsi kurumlarla beraber arama-kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye geldiler. AFAD’dan Kızılay’ımıza kadar diğer kurumlarımızın da süratle bölgeye intikalini sağlık. Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan 8 ekibi de ilimize sevk ettik.

REKLAM

Erdoğan Rize’ye bir dahaki gelişinde Salarha Tüneli’nin açılışını yapacağını müjdeledi. Kentte AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya başkanlık eden Erdoğan, yapılan çalışmalar ve son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

18 MİLYON TL KAYNAK

Şu ana kadar ilimizde 328’i arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 2 bin 860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşme ve iletişimde herhangi sıkıntı yok. Çayeli’nin Madenli ve Büyükköy beldeleri ile Muradiye ve Güneysu’da içme suyu hatları ve depolarında kanalizasyon altyapılarında da herhangi bir sıkıntı yok. Gerek AFAD gerekse sosyal yardımlaşma vakfımız vasıtasıyla, selden zarar görenlere kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları için gereken yardımlara başlanmıştır. Bu kapsamda acil ihtiyaçlar için ilimize tahsis edilen 18 milyon liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

REKLAM

550 KONUT, 50 KÖY EVİ

Rize merkez Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri, 50 ayrı ekiple 7/24 esasına göre çalışılarak 2 gün içinde tamamlanmıştır. Ağır hasarlı, acil yıkılması gereken ve yıkılmış olan 47 bina ve 99 bağımsız bölüm var. Rize’de dere güzergahlarında taşkın riski altında olan 665 yapı tespit edildi. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, diğer taraftan da projelerimizi devreye alıyoruz. TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede, proje çalışmalarını başlattık. Köylerde altında ahır deposu üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz’daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Yine köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 adet çay evi yapma kararı aldık. İnşallah 1 sene içinde konutlarımızı tamamlayacağız.

REKLAM

KÜRESEL ISINMA DENGEYİ BOZDU

Allah’ın dünyayı bir ölçü ve denge üzerine yarattığını, bu ilahı ölçü korundukça insanın esenlik ve huzur bulduğunu, bu dengenin kaybolması durumunda ise felaketler ve sıkıntıların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: “Denge bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur, tabiat için bir afete dönüşür. Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. 25 yıl önceki mevsimlerle, günümüzdeki mevsimler arasında dağlar kadar fark var. 100 yıllar içinde yaşanacak değişimleri, bizler 10-20 yıl içinde tecrübe ediyoruz. Bir de bunlara insanların hırslarının, plan ve programsızlığının sonucu olan durumları eklediğinizde sonucun boyutu daha da büyüyor. Bu tür durumlarda insan, bilerek ya da bilmeyerek kendi felaketini de kendi hazırlıyor.”

REKLAM

RİZE'Yİ UYARDI

Düzensiz şehirleşme ve plansızlığın faturasının çok ağır ödendiğini vurgulayan Erdoğan, geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde artık yeni bir yol çizilmesi gerektiğini kaydetti: “Son 19 yılda özellikle TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz projelerle çarpık yapılaşmayı en aza indirmeye çalıştık. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek, şehirlerimize nefes aldırdık. Ne olur şu yamaçlara 5-10 kat bina yapmayın. Bu çaylıklar azot gübresiyle birlikte toprağı eritiyor ve balçığa dönüştürüyor. Daha sonra da o binalar, her an kayma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, derelerimizin, dağlarımızın çarpık yapılar ve zihniyetlerle istila edilmesine göz yummadık. Devletimizin yürüttüğü çalışmaların hedeflerine ulaşması için herkesin bu süreci sahiplenmesi gerekiyor. Buradaki projelere sahip çıkarsanız benzer acıları yaşama ihtimalimiz de azalacaktır.”

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arhavi'de hasar tespit çalışmaları sürüyor, hak sahiplerine ödemeler en kısa zamanda yapılacak