Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu Ankara'da

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu resmi törenle karşılıyor.
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi.
Romanya Başbakanı Ciolacu ve beraberindeki heyet önce Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Ciolacu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu resmi törenle karşıladı.
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23 dakika önce