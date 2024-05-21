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Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Seren Som
16:26 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 16:42 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu resmi törenle karşılıyor.
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu resmi törenle karşılıyor.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi.

Romanya Başbakanı Ciolacu ve beraberindeki heyet önce Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ciolacu daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu resmi törenle karşıladı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Romanya
#Marcel Ciolacu
#Ankara
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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