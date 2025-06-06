Asrın felaketinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans, "Cennet'ten bir köşe" sloganıyla satışa sunulmuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Rönesans Rezidans'ın firari ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun, Sırbistan'da ölü bulundu. Statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olan Coşkun hakkında soruşturma devam ederken, ölümüyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Kardeşi Mehmet Yaşar Coşkun ise Karadağ'a kaçma girişiminde yakalanarak tutuklanmıştı.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri
nde yerle bir olan ve 269 kişinin hayatını kaybettiği
Rönesans Rezidans
’ta sorumluluğu bulunan firari
Hüseyin Yalçın Coşkun
, Sırbistan’da ölü bulundu.
Statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve aynı zamanda şirket ortağı olan Coşkun'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, resmi makamlar henüz ölüm sebebine dair açıklama yapmadı.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı
Hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı
Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde ANTIS Yapı tarafından inşa edilen ve "
Cennetten bir köşe
" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok can kaybı yaşanan yapılardan biri olmuştu. Sorumlular hakkında başlatılan adli süreçte firari durumdaki
Hüseyin Yalçın Coşkun
için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Kardeşi Karadağ'a kaçmak isterken yakalanmıştı
Kardeşi Karadağ'a kaçmak isterken yakalanmıştı
Coşkun’un kardeşi ve aynı zamanda şirketin diğer ortağı
Mehmet Yaşar Coşkun
ise depremin ardından Karadağ'a kaçmaya çalışırken
İstanbul Havalimanı
'nda yakalanmış ve tutuklanmıştı.
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