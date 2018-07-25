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Rus saadet zincirine operasyon

İstanbul’da yüzde 30 kar vadederek piramit yapı sistemi örgütlenen Rus saadet zinciri şebekesi çökertildi. Çetenin Türkiye sorumlusu ‘Leyla’ kod adlı Rus Elvira Egorova’nın da aralarında bulunduğu 30 kişi yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
‘Leyla’ kod isimli Elvira Egorova
‘Leyla’ kod isimli Elvira Egorova

İnternette oluşturdukları piramit yapı sistemi yöntemiyle üyelerini dolandıran Rus saadet zinciri şebekesi çökertildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir saadet zinciri grubuna yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu çetenin elebaşının, 1994’te Rusya'da Mavrodi-Maksim-Mavrodi (MMM) isimli web sitesi aracılığıyla bir piramit yapı sistemi kuran Sergey Mavrodi'nin olduğu belirlendi.

YOKSULA YARDIM YALANI

Yoksullara yardım yalanı atılan sistem aracılığıyla her katılımcıya aylık yüzde 30 ila 50 arasında kar vadedildi. Ancak ilerleyen zamanlarda yapının tıkanması sonucu mağdurlar arttı. Para yatıranların büyük çoğunluğu ödedikleri tutarı dahi alamadı. Bunun üzerine Sergey Mavrodi tutuklanırken, MMM şirketleri Rusya'da yasaklandı. Yasaklı MMM, 2007 yılında MML Global adıyla yeniden sahneye çıktı. Türkiye'de 2015 yılında aktif olan sistem "mmmturket.net" isimli internet sitesi üzerinden üye topladı. Televizyon kanallarında yoksul insanlara yardım görüntüleriyle sistemi tanıtan dolandırıcılar, binlerce kişiyi kandırdı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Türkiye elebaşı "Leyla" kod adlı Rus Elvira Egorova'nın da aralarında bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 31 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 42 cep telefonu, 37 hafıza kartı, 12 sabit disk, 49 sim kartı, 8 CD, 8 harici disk ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Şüphelilerin, piramit yapı sistemine üye olan vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Sisteme bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin üye olduğunu bildiren polis yetkilileri, vurgun miktarının 50 milyon lirayı bulabileceğini kaydetti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.

Mavrodi sayesinde halkı dolandırmış

Çiftlik Bank isimli sanal oyunla binlerce kişiyi yaklaşık 500 milyon lira dolandıran Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, Rus Sergey Mavrodi’yi model aldığı belirlendi. Aydın’ın 1994’de Rusya’da kurulan Mavrodi-Maksim-Mavrodi (MMM) isimli sistemden esinlenerek Çiftlik Bank’ı kurduğu kaydedildi.

Paraların büyük kısmının kripto para birimine çevirerek yurt dışına transfer eden Aydın’ın, farklı ortamlarda Mavrodi’ye olan hayranlığını defalarca dile getirdiği iddia edildi. Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından yurt dışına kaçmıştı.

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