Rus uzmanlardan seçim analizi: Putin Erdoğan dışında bir lider tanımak istemiyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili tüm gelişmeler, Rusya ve Ukrayna'da da dikkatle izleniyor. 2022'ye, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş damga vurmuştu. Türkiye bu süreçte hem Rusya'ya uygulanan ambargoya katılmadı hem Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) satmayı sürdürdü hem de iki ülke arasında arabuluculuk yaptı.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenle çıkarılması için varılan tahıl koridoru anlaşmasında da en önemli aktördü.

Rusya'nın Türkiye'ye günlük petrol ihracı Mart ayında 454 bin varili aşarak rekor kırdı, ki bu rakam Mart 2022'de 187 bin varildi. Moskova, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli rol oynuyor.

"Kılıçdaroğlu baş ağrısı demek"

BBC Türkçe’ye konuşan Rusya merkezli düşünce kuruluşu Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başkanı (YETAM) Yuriy Mavaşev, “Rus makamları için Erdoğan; öngörülebilirlik, statükoyu sürdürmek demek. Kılıçdaroğlu veya başka bir muhalefet adayı kazanırsa, Kremlin için büyük bir baş ağrısı olacak” diyor.

Yuriy Mavaşev, Rus medyasının Türkiye'de daha çok cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandığını gözlemlediğini söylüyor.

Mavaşev'e göre yurt dışından yayın yapan muhalefet medyası Erdoğan'a karşı olumsuz bir tavır sergiliyor. Devlet medyası ise tam tersine "Türkiye'nin mevcut liderinin zaferini hayal ediyor”.

"Putin Erdoğan ile aynı dili konuşuyor"

Yuriy Mavaşev, “Putin açıkça Erdoğan dışında başka bir lider tanımak istemiyor. Bundan yüzde 100 eminim. Onunla daha kolay, daha net" diyor.

Mavaşev'e göre bunun en önemli nedeni, "Erdoğan ile Putin'in aynı dili konuşuyor olması."

"Kılıçdaroğlu Rusya'da tanınmıyor"

Mavaşev, Rus makamlarının Kılıçdaroğlu'nu pek tanımadığını, onun arkasında hangi güçlerin olduğunu ve bu güçlerin neyi temsil ettiklerini anlamadıklarını söylüyor.

Kremlin ve Putin'in anlayışına göre, Erdoğan’ın bugünkü Türkiye siyasi arenasındaki en iyi seçenek olduğunu söyleyen Mavaşev, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Mavaşev, Suriye ile ilişkilerin normalleşmesinin seçimlerde Erdoğan'a yardımcı olabileceğini vurgulayarak "Rus makamlarının Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesine yardım etmesinin nedeni de seçimler. Bu, Erdoğan'a seçim hediyesi gibi bir şey" diyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Atlantik Konseyi'nden Ukrayna dış politikası uzmanı Yevgeniya Gaber, “Ukrayna, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut hükümetinden destek aldı. Kırım dahil toprak bütünlüğü konusundaki çok güçlü duruş, diplomatik görüşmelerin kolaylaştırılması, tahıl anlaşması, esir takası, verilen askeri destek, Bayraktar İHA’ları ve diğer mühimmat... Bunlar Ukrayna'da çok ama çok takdir edildi” diyor ve ekliyor:

"Ancak Ukrayna, gerekirse Türkiye’nin yeni hükümetiyle çalışmaktan da mutluluk duyacaktır."



