Ruslar Karabağ'dan çekiliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında meydana gelen ve Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı sonrası bölgeye "Barış Gücü Kuvvetleri" konuşlandıran Rusya, kuvvetlerini çekmeye başladığını bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'da konuşlanan Rus Barış Gücü birliklerinin bölgeden çıkmaya başladığını söyledi. Moskova'da konuya dair açıklamalarda bulunan Peskov, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlanan Rus askeri birliklerinin çekilmeye başladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığı sorusuna "Evet, bu gerçekten öyle" yanıtını verdi. 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya liderlerinin üçlü bildirisiyle sona ermişti. Bildiri gereği, Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerleşim birimlerinin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi-Laçın yolunun güvenliğini sağlamak için bölgeye 1960 askerden oluşan ve "Rus Barış Gücü" diye isimlendirilen Rus birlikleri yerleştirilmişti. Beş yıl süreyle yerleştirilen "Rus Barış Gücü"nün görev süresinin 10 Kasım 2025'te bitmesi öngörülüyordu.