Rüşvetin kayıtları var

“Sahte senet” davasından yargılanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adı şimdi de “rüşvet” iddialarına karıştı. Yavaş’ın, CHP eski milletvekili Sinan Aygün’den, TOGO İkiz Kuleleri’nin imar değişikliği karşılığında 25 milyon TL istediği iddiası gündeme geldi. Söz konusu iddia, Aygün tarafından yargıya taşındı. Aygün, Yavaş ve bazı CHP Meclis üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “irtikap” suçundan suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYE DAVAYI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, Aygün, 2017 Nisan’da Eskişehir Yolu üzerindeki arazisinde TOGO İkiz Kuleleri’nin temelini attı. Aygün binaları yapmaya başladı ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne açılan davada, yapı ruhsatlarının değiştirilmesi istemlerinin reddi işleminin iptaline karar verilmesi istendi. Dava, Mimarlar Odası lehine sonuçlandı ve Aygün’ün inşaatlarının mühürlenmesine karar verildi.

İTİRAZ NEDEN AĞIRDAN ALINDI?

Davaya müdahil olmak için 26 Kasım 2019’da istinaf dilekçesi sunan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesinin karara itiraz etmesini bekledi. Ancak hukuki süreci devam ettirecek istinaf başvurunun son günü 13 Aralık olmasına karşın bu tarihe kadar belediye tarafından hiçbir itiraz yapılmadı. Aygün’ün suç duyurusuna göre, kendisinin “köşeye sıkıştırılması” için itiraz yapılmadı ve bu süreçten sonra “rüşvet” iddiaları gündeme geldi.

ÖNCE OTOBÜS SONRA 25 MİLYON İDDİASI

Aygün’ün iddiasına göre, kız kardeşi Sibel Aygün’ün de aralarında bulunduğu bazı meclis üyeleri konuyu görüşmek üzere istinaf başvurusunun son günü olan 13 Aralık’tan bir gün önce başkanlık makamına çağrıldı. Söz konusu görüşmede, Aygün’ün belediyeye “bir şey” vermesi gerektiği konuşuldu. Aygün’ün suç duyurusunda da geçen bu “bir şey” belediyeye alınacak otobüsler olduğu ileri sürüldü. Aygün, aynı gün meclis üyesi Coşkun Torun’un odasında kendisinin de katıldığı bir görüşmede sürekli “Bu iş karşılığında sen ne vereceksin” denildiğini iddia etti.

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TOGO’DAKİ GÖRÜŞME KAMERA KAYITLARINDA

Yine Aygün’ün iddiasına göre, 13 Aralık günü saat 15.30 sıralarında meclis üyeleri Berkay Gökçınar ile Haydar Demir’in dava konusu TOGO İkiz Kuleleri inşaatına giderek 25 milyon TL verilmesi durumunda davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Ret cevabı alan meclis üyeleri daha sonra yine telefonla arayıp “Fiyatı sen belirle” teklifinde bulundu. Öte yandan, söz konusu görüşmeye ilişkin kamera kayıtlarının olduğu öğrenildi. Aygün’ün önümüzdeki günlerde, 25 milyon TL rüşvet iddialarının konuşulduğu görüşmeye ilişkin kayıtları soruşturma savcısına sunacağı belirtildi.

4 denetimden geçti

Togo kuleleri

Dava konusu TOGO İkiz Kuleleri’nin bugüne kadar 8 kez denetlendiği belirtildi. Bunların 4’ü ise Mansur Yavaş döneminde. İstinaf itiraz dilekçesini geri çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, davacı Mimarlar Odası’na gönderdiği bir yazıda, inşaatın biten kısımlarının ruhsat eki mimari projelerine uygun olduğunu belirtmesi dikkat çekici bulundu.

İtirazı geri çekmişler

İtiraz dilekçesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinin söz konusu görüşmenin ardından istinafa sunduğu itiraz dilekçesi ile daha sonra geri çektiği dilekçeye de ulaşıldı. Buna göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13 Aralık 2019 tarihli itiraz dilekçesinde, davacı odanın söz konusu davayı açma ehliyeti bulunmadığına dikkat çekilirken, ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak davanın usulden reddine karar verilmesi talep edildi. Söz konusu dilekçede, emsal kararlara da yer verildi. Önce ilk derece mahkemesinin kararına karşı itiraz edilmesi, ardından itirazdan vazgeçilmesi kafalarda soru işareti bıraktı.