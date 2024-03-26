Rusya ‘DEAŞ’a inanmadı

Rusya’da 139 kişinin öldüğü terör saldırısı ile ilgili soruşturma sürerken, Moskova yönetimi, saldırıyı DEAŞ’ın tek başına gerçekleştirdiğine ilişkin olasılıklara mesafeli yaklaşıyor. Rusya tarihinin en kanlı terör saldırılarından birini gerçekleştiren zanlılar hakim karşısına çıktı ve şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Moskova yönetiminden üst düzey isimlerin peş peşe yaptığı açıklamalar ise, Rusya’nın DEAŞ dışında şüpheleri olduğunu ortaya koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin DAEŞ ile kendisini ve Kiev rejimini kurtarmaya çalıştığını iddia etti. ABD’nin saldırıya ilişkin istihbarat paylaşımı olduğunu doğrulamayan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise soruşturma süresince Batılı ülkelerle temas kurulmadığını açıkladı. Saldırının yaşandığı gün Rus devlet medyası ve çok sayıda Rus medya kuruluşu da saldırının DEAŞ organizasyonu olduğuna ilişkin iddiaları yalanlamıştı.

ABD UKRAYNA’YI KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Ukrayna'yı işaret etti. Zaharova, "ABD, Rusya'da yasa dışı ilan edilen DAEŞ terör örgütünden bahsederek, Ukrayna'yı kurtarmaya, kendisini ve yarattığı Zelenski rejimini örtbas etmeye çalışıyor" dedi. Zaharova, "Amerikalı siyaset mühendisleri, Crocus Belediye Binası saldırısının DAEŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği masallarıyla kendilerini köşeye sıkıştırdılar" ifadelerini kullandı. Sözcü Zaharova ayrıca daha önce ABD'nin Orta Doğu meselelerine müdahalesinin, bugün bile bölgede aktif olan bir dizi radikal ve terörist grubun ortaya çıkmasına, güçlenmesine ve kurumsallaşmasına yol açtığını belirtti.

KREMLİN ABD İSTİHBARATINI DOĞRULAMADI

Kremlin Sözcüsü Peskov ise Crocus City Hall'deki terör saldırısının soruşturulması kapsamında, Rus istihbarat servislerinin saldırıya ilişkin çalışmaları kendilerinin yürüttüğünü belirterek, Batılı ülkelerle herhangi bir temas kurulmadığını söyledi. ABD’nin, “Saldırı istihbaratını paylaştık” iddialarını da doğrulamadı. “İstihbarat verileri Kremlin'e sunulmuyor” diyen Peskov, “Bunlar istihbarat kanalları üzerinden istihbarat servisleri arasında aktarılıyor. Dolayısıyla bunlar hassas bilgi kategorisinde yer alıyor ve elbette ifşa edilmiyor" sözlerini kullandı. Saldırı ile ilgili soruşturmanın sürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Henüz düzgün bir yorum dile getirilmedi. Soruşturma sürüyor. Sadece ön verilerden bahsedildi. Şu ana kadar ortaya herhangi bir versiyon konulmadı" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Diğer yandan konser salonuna 22 Mart akşamı terör saldırısı düzenledikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü, Moskova Basmanny Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. "Organize bir grubun üyesi olarak ölümle sonuçlanan terör saldırısı gerçekleştirme" ile suçlanan şüpheliler, ayrı ayrı salonlarda yargılandı. Şüpheliler Tacikistan vatandaşları Dalercon Mirzoyev, Saidakram Murodali Raçabalizoda, Fariduni Şamsidin ve Muhammadsobir Fayzov'un 22 Mayıs'a kadar cezaevinde tutuklu kalmasına karar verildi. Fayzov’un mahkeme salonuna doktor eşliğinde tekerlekli sandalyede getirilmesi ve diğer şüphelilerin yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkati çekti. Şüphelilerden Saidakrami Murodalii Rachabalizoda mahkemede suçlamaları kabul etti.

Yüzlerce kişiyi İslam kurtardı

Moskova'daki kanlı saldırının gizli kahramanı 15 yaşındaki İslam Halilov isimli bir genç oldu. Rus rock grubu Picnic'in konserinden kısa bir süre önce saldırganların binaya girerek dehşet saçtığı olay sırasında part-time olarak vestiyerde görev alan Halilov büyük bir cesaret örneği gösterdi. Görüntülerde Halilov 100'den fazla insanı acil kapılardan dışarı çıkarırken görüldü. Halilov, "İnsanlar asansörlere ve merdivenlere doğru koşmaya başlayınca acil bir durum olduğunu anladım. Binayı bildiğim için başka bir acil çıkışa yönlendirdim insanları ve onlar da aynı kompleksin başka bir binasına geçti" dedi.

Türkiye’ye sadece giriş çıkış yaptılar

Moskova’daki kanlı saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Türkiye’de ikamet ettikleri iddiası asılsız çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre teröristlerin uzun süredir Moskova’da ikamet ettikleri, biten ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları tespit edildi. Saldırganların ikametlerini uzatmak için coğrafi yakınlığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasına uygulanan ambargoların fazla seçenek bırakmaması nedeniyle Türkiye'ye geldikleri belirlendi. Teröristlerden Shamsidin Fariduni’nin 20 Şubat’ta Rusya üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı, 2 Mart’ta ise yeniden Rusya’ya çıkış yaptığı belirlendi. Fariduni yakalandığında verdiği ilk ifadesinde de “vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini” itiraf etti. Terörist Saıdakram Rajabalizoda’nın da aynı yöntemi izleyerek 5 Ocak’ta giriş yapıp 2 Mart’ta Shamsidin Fariduni ile aynı uçakta Moskova’ya döndüğü öğrenildi. Bu iki şahsın haklarında arama kaydı olmadığı bundan dolayı Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebildiği vurgulandı.

Moskova’dan önce suçluyu buldu

Son dönemde yaptığı açıklamalarla Rusya karşıtı cephede en ön safta yer alan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moskova'daki saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesinin hemen ardından "Rusya'nın İslamcı bir saldırının kurbanı olduğunu” söyleyerek Moskova'dan önce sorumluyu tespit etti. "Bu grup kendi topraklarımızda da çeşitli eylemler gerçekleştirmeye çalıştı" ifadelerini kullanan Fransız lider, saldırı üzerinden Ukrayna'yı suçlayarak olayın istismar edilmemesi gerektiğini savundu. Soruşturma sürerken Macron’un çıkışı, “Fransa Rusya’dan önce suçluyu buldu” yorumuna neden oldu.







