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Rusya ile ilişkileri ‘bozma’ vaadi

CHP seçim öncesi Batı’ya bağlılık mesajları vermeye devam ediyor. Politico’ya konuşan Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde “Rusya’ya, Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatacak”larını söyledi. Çeviköz, Demirtaş ile Kavala’nın tahliyesi konusunda da AİHM’e uyma sözü verdi.

04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, Politico sitesine konuştu.

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, Politico sitesine konuştu.

6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Politico sitesine konuştu. Batı'ya, Türkiye’yi şikayet eden bir üslupla seslenen Çeviköz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala’nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanacağını da belirtti. Muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğini de belirten Çeviköz, Rusya ile ilişkileri bozma vaadi verdi.

RUSYA’YA HATIRLATACAKLAR!

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak hareket etmeye devam edeceğini ekleyen Çeviköz, “Rusya ile görüşmelerimizde, kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayışında olacağız. Fakat Rusya'ya, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız” dedi.



#Seçim
#CHP
#HDP
#Osman Kavala
#Politico Sitesi
2 saat önce
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Rusya ile ilişkileri ‘bozma’ vaadi
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