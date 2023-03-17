6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı ve CHP Milletvekili Ünal Çeviköz, seçimi kazanmaları durumunda dış politikada uygulayacakları hamlelerle ilgili Politico sitesine konuştu. Batı'ya, Türkiye’yi şikayet eden bir üslupla seslenen Çeviköz, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala’nın tahliyeleri konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanacağını da belirtti. Muhalefetin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını engellemeyeceğini de belirten Çeviköz, Rusya ile ilişkileri bozma vaadi verdi.