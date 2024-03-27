İlginç bir şekilde, terör saldırısından sadece bir gün sonra, Batı'da bunun elbette Ukrayna değil DEAŞ olduğu yönünde açıklamalar yapıldığında, aynı zamanda Interpol liderliği beklenmedik bir şekilde soruşturmaya yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Çifte standartların açık bir tezahürü... Batı için uygun olan, bunu DEAŞ'ın yaptığı ve Ukrayna'nın 'bununla hiçbir ilgisi olmadığı' yönündeki bir teoriyi desteklemeyi amaçlayan bu tür bir yardıma pek ihtiyacımız yok.